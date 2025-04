Bebe Zeva, bo tak nazywa się nasza bohaterka, stawia właśnie pierwsze kroki w modowym światku, a jej zdjęcia już wywołują ogromne kontrowersje. Każdy, kto widział jej bloga, ma już wypracowaną opinię na ten temat – i to nie zawsze pozytywną. Bebe jest kolejną, należącą do najmłodszego pokolenia blogerów nastolatką, która dzięki niezwykle pojemnej cywilizacyjnej zdobyczy, jaką jest internet, może prezentować całemu światu swoje spojrzenie na modę i samą siebie, a także pozwalać innym na ocenę swoich poczynań. Jej poprzedniczka, Tavi, zdążyła już nas przyzwyczaić do swojego szalonego stylu (w końcu pisze od trzech lat!), a także zbulwersować konserwatywną część modowego audytorium. Styl Bebe jest zdecydowanie inny.

Reklama

Polecamy: Szafiarki o modzie i stylu - wywiad z Kasią, Ryfką i Elizą

Styl Tavi opiera się na szalonym, eklektycznym, wręcz postmodernistycznym łączeniu przeróżnych elementów, często pozornie do siebie nie pasujących, lub o całkowicie innym przeznaczeniu. Jej krótkie włosy i filigranowa, dziecięca jeszcze figura nadają całości zabawnego uroku, z którego autorka zdaje się korzystać z pełną świadomością. Bebe natomiast wybiera klasyczne, bardzo kobiece, uwodzicielskie fasony ubrań, które łączy ze sobą w dość przewidywalny sposób, a całość uzupełnia mocnym, wręcz agresywnym makijażem.

Zobacz także: Krzysztof Stróżyna zamienia sztukę w modę

Stylizacje Bebe sprawiają wrażenie wystudiowanych i przemyślanych, są intrygujące i niezwykle inspirujące, ale jednocześnie stają się przebraniem, całkowicie nieadekwatnym do wieku blogerki. Oprócz bloga, Bebe do autoprezentacji używa również praktycznie wszystkich dostępnych platform internetowych, takich jak Tumblr, Formspring, Lookbook, Twitter, a nawet YouTube! Co sądzicie o jej stylu?

Reklama

Zdjęcia Bebe możecie obejrzeć na stronie: ftbh.blogspot.com a także pod adresem lookbook.nu/user/52347-Bebe-Z