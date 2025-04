Kilka lat temu, jako nastolatka straciła nogi i ręce. Dziś Beatrice Vio może pochwalić się sukcesami na paraolimpiadzie (złoty i brązowy krążek), a do tego specjalnie dla niej projektuje sama Maria Grazia Chiuri, dyrektor kreatywna Diora. Budująca postawa pięknej Włoszki powinna inspirować kobiety na całym świecie.

Niepełnosprawna Beatrice Vio gwiazdą czerwonego dywanu

Beatrice Vio była zapaloną sportsmenką, uprawiała szermierkę. W 2008 roku zachorowała na grypę. Powikłania doprowadziły do silnego zapalenia opon mózgowych. Przewlekły stan choroby zakończył się martwicą tkanek. W konsekwencji Beatrice straciła obie nogi od kolan w dół, ale również obie ręce ręce od łokci. Tak ogromna tragedia nie zatrzymała jej, a Bebe szybko wróciła do aktywnego trybu życia. A przede wszystkim do ukochanej przez nią od dziecka szermierki.

Mogła się załamać, a okazała się silną i wspaniałą kobietą, która mimo przeciwności losu dopięła swego, osiągnęła naprawdę wiele. Ma na swoim koncie złoty medal paraolimpiady w Rio de Janeiro, a także brąz w kategorii drużynowej.

Ostatnio Beatrice pojawiła się na premierze filmu "Osobliwy Dom Pani Peregrine", która odbyła się w Rzymie. Paraolimpijka miała na sobie kreację Diora, którą specjalnie dla niej stworzyła dyrektor kreatywna domu modu. Beatrice Vio okazała się sensacją - wyglądała pięknie! W niczym nie ustępowała innym gwiazdom i zaproszonym.

Jak widać nie można demonizować własnych problemów i załamywać się zbyt szybko. Historia Beatrice powinna być przykładem dla wielu z nas.