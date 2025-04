Karolina Erdmann jest założycielką szkoły YOGA BEAT, miłośniczką zdrowego odżywiania oraz trenerką marki Reebok. Od kilku miesięcy stara się zarazić Polaków innowacyjną metodą jogi, której uczyła się u boku samej Tary Stiles, w Nowym Jorku.

Przez kilka lat pracowałaś w korporacji. Aż pewnego dnia rzuciłaś pracę i postanowiłaś wyjechać do Nowego Jorku. Jak to się stało?

- W Nowym Yorku ukończyłam kurs u boku Tary Stiles, która inspiruje na co dzień tysiące ludzi swoją metodą zwaną – Strala Yoga. W moim życiu próbowałam różnych sportów – wiele lat tańczyłam, uprawiałam fitness, pilates uwielbiam też surfing, kite-surfing i snowboard. Wszelkie formy ruchu. Początkowo Strala Yoga była idealnym uzupełnieniem pozostałych sportów, z czasem stała się elementem rytmu każdego mojego dnia. Strala to styl życia, dla którego porzuciłam swoją dotychczasową pracę w korporacji. Strala to praktyka, dzięki której stałam się nie tylko silna na zewnątrz, ale i wewnątrz - odzyskując spokój w mnogości codziennych zadań. Strala to metoda, dzięki której radzę sobie z problemami, jestem otwarta na świat, głęboko oddycham, dobrze śpię i odżywiam się tak, że każda komórka mojego ciała tętni życiem, a ja sama z każdym dniem mam jeszcze więcej energii!

Czy praktykując jogę zwracasz uwagę na kolor ubrań, w których ćwiczysz?

- Pewnie! Zazwyczaj wybieram kolory, bo lubię jak życie jest kolorowe. Jestem zwariowana, nie mam więc jednego wzoru, który jest moim ulubionym. Jednego dnia wybieram żółty, a kiedy jestem smutna, sięgam po szare barwy. Po prostu słucham się własnych emocji.

fot. legginsy YOGA SCENIC PRINT od Reebok

Dlaczego przyłączyłaś się do kampanii "Burn Your Black Leggings"?

- Przyłączając się do kampanii chcę pokazać innym kobietom, że jesień może nas inspirować i dawać dużo siły do działania. Jesień to Nasz, Twój czas, który warto wykorzystać do manifestowania swoich możliwości. Ćwiczenia jesienią to nie tylko dbanie o swoją kondycję fizyczną. To również granie na emocjach. Z jednej strony moje ćwiczenia wyzwalają dużo śmiechu, z drugiej wzruszają. To wszystko po to, żeby otwierać się na nowe. Żeby stawać się lepszymi wersjami samych siebie. Uważam, że za pomocą kolorów każda z nas może mieć lepsze samopoczucie! Nie musisz ćwiczyć w nudnym, czarnym dresie. Kolorowy strój, podobnie jak joga, może dodać Twojemu życiu więcej słońca. Może Cię inspirować i motywować do działania.

Karolina wybrała legginsy YOGA SCENIC PRINT, stworzone dla kobiet, które na treningach jogi lubią dawać z siebie wszystko. Dopasowany, przylegający do ciała, opływowy krój spodni sprawdzi się podczas najbardziej energetycznej sesji. Płaskie szwy ograniczają ryzyko obtarć, a poszerzony ściągacz w pasie, podkreśli rozciągniętą sylwetkę. Dodatkowo legginsy wyposażone zostały w, pochłaniającą nadmiar wilgoci, technologię PlayDry. Te wykonane z miękkiej tkaniny, pokryte grafikami górskich krajobrazów spodnie sprawią, że na sali treningowej odnajdziesz swój własny, barwny, niepowtarzalny styl i harmonię.

