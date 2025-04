W tym sezonie Olivier Rousteing pokazał 2 projekty ze swojej najnowszej kolekcji dzień przed jej premierą. Dyrektor kreatywny tego francuskiego domu mody pochwalił się kreacjami prezentując je na 2 top modelkach podczas kolacji magazynu Vogue. Gigi Hadid i Kendall Jenner, czyli ulubienice designera wyglądały w nich doskonale. Siostra Kim Kardashian w czarnych przeźroczystościach i Gigi w charakterystycznych, cekinowych włóczkach wyglądały bardzo sexy!

Balmain - kolekcja wiosna-lato 2016

Na pokazie podczas Paris Fashion Week Olivier Rousteing pokazał trochę inne oblicze marki. Oprócz tego, że na wybiegu można było podziwiać same gwiazdy (do "armii Balmain" należą m.in.: Alessandra Ambrosio, Magdalena Frąckowiak, Monika Jac Jagaciak, Kasia Struss, Doutzen Kroes, Isabeli Fontana, Lily Aldridge, Joan Smalls etc.), to i kreacje, w które były ubrane robiły wrażenie.

Trzeba przyznać, że cała kolekcja wygląda tak jakby była przygotowana z myślą o Kim Kardashian niemal wszystkie projekty wyglądały by na niej doskonale. Kreacje podkreślające figurę i odkrywające ciało na pewno przypadną do gustu kobietom na całym świecie. Kolory to przede wszystkim naturalne odcienie beżu przełamane intensywnymi barwami takimi jak zieleń, i klasykami jak biel i czerń. Wszystko uzupełnione złotymi, masywnymi ozdobami.

Olivier Rousteing, który dzięki Kardashiankom stał się prawdziwą ikoną pop kultury projektuje wciąż dla pięknych, wysokich i szczupłych. Niestety większość jego propozycji nie nadaje się dla przeciętnej kobiety. Nie tylko poprzez charakterystyczne i trudne do noszenia kroje, ale również i bardzo wysokie ceny. Pozostaje nam jednak aspekt estetyczny, bo patrzenie na piękne rzeczy też sprawia przyjemność... :)

