Jak odświeżyć swoją garderobę na wiosnę i nie wydać przy tym nawet złotówki? Wystarczy wziąć udział w Ogólnopolskiej akcji wymiany ciuchów ‘Babi Targ z OLX’. Już 11 maja prawdziwe ‘szafingowe’ szaleństwo ogarnie największe miasta w Polsce. Ambasadorkami akcji są Katarzyna Cichopek i Monika Morozowska. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!

Impreza organizowana przez serwis ogłoszeń lokalnych OLX.pl oraz Ośrodek Rozwoju Osobistego Kobiet Babiląd, to lokalna odmiana popularnych na całym świecie swapping parties, w Polsce nazywanych też swapami lub szafingami. Do tej pory podobne wydarzenia odbywały się w różnych miastach, ale nigdy na tak dużą skalę. Tym razem, okazje do pozbycia się rzeczy, które leżą na dnie szafy i zdobycia nowych modowych perełek jednocześnie, będą mieli mieszkańcy Gdańska, Katowic, Krakowa, Poznania, Szczecina, Warszawy i Wrocławia.

Akcja ‘Babi Targ z OLX’ to prawdziwy raj dla łowców okazji: dzięki wymianie ‘rzecz za rzecz’ lub za niewielkie pieniądze, można tu zdobyć oryginalne dodatki, niebanalne ubrania czy ciekawą biżuterię. Aktorka Kasia Cichopek, która została ambasadorką akcji, na co dzień chętnie dzieli się swoją garderobą ze znajomymi.

- Ubraniowy "crossing " uważam za genialny pomysł. Jestem z natury bardzo praktyczna. Zawsze swoje rzeczy oddaje koleżankom lub członkom rodziny. To co mnie się opatrzyło i znudziło, może być diamencikiem dla kogoś innego. Dlatego zapraszam wszystkie dziewczyny na ogólnopolską akcję wymiany ciuchów ‘Babi Targ z OLX’. Oprócz fajnej zabawy może znajdziecie jakieś skarby.

Akcja ma także wymiar ekologiczny, bo zapomniane ubrania zamiast lądować na śmietniku, zyskują drugie życie i mogą służyć komuś jeszcze przez wiele lat. Organizatorzy pomyśleli też o najmłodszych uczestnikach akcji. Podczas gdy rodzice będą zajęci szaleństwem zakupów, na dzieci czeka moc atrakcji w specjalnym Kąciku dla dziecka. Udział w warsztatach dla najmłodszych w każdym mieście jest bezpłatny. Aktorka i mama dwójki dzieci, Monika Morozowska, ambasadorka akcji przekonuje:

– Idea wymiany ubrań wydaje mi się nie tylko rozsądna ze względu na aspekt ekonomiczny, czy ekologiczny. Zabierając na taką imprezę nasze dzieci świetnie możemy pokazać im, że np. zabawki którymi już się nie bawią, mogą zamienić na książkę lub wymarzoną lalkę. To także super sposób na spędzenie wolnego czasu, poznanie nowych ludzi oraz...pomoc np. fundacjom zajmującym się zbieraniem ubrań i drobiazgów dla osób potrzebujących. Krótko mówiąc ‘Babi Targ z OLX’ to połączenie przyjemnego z pożytecznym.

Ubrania, które zostaną po akcji będzie można oddać Organizatorowi, który przekaże je fundacjom działającym w poszczególnych miastach.

Wstęp na imprezę jest bezpłatny! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wystawiający zobowiązani są zgłosić swój udział za pomocą formularza dostępnego na stronie akcji. Osoby odwiedzające nie mają obowiązku dokonywać zgłoszenia.

Zapraszamy na Ogólnopolską akcję wymiany ciuchów ‘Babi Targ z OLX’ 11 maja, start godz. 12.00. Szukajcie nas tutaj:



Warszawa – Pałac Kultury i Nauki

Poznań – MTP, Hala nr 2

Gdańsk – Hala Olivia

Szczecin – Klub Wasabi

Wrocław – Wrocławskie Centrum Kongresowe (Sala Wielofunkcyjna) w kompleksie Hali Stulecia

Katowice – Galeria Szyb Wilson

Kraków – FORUM Przestrzenie

Więcej informacji na temat imprezy można znaleźć na stronie: www.olx.pl/babitarg