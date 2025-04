Natalia Alaverdian założyła swoją markę A-W-A-K-E (akronim - All Wonderful Adventures Kindle Enthusiasm), 2 lata temu i od tamtej pory stała się jednym z ulubionych trendów wielkich fashionistek. Do amatorek jej stylu należą m.in. Kim Kardashian, Miroslava Duma, czy Katie Perry.

Poznajcie Natalię Alaveridian

Projektantka pochodzi z Rosji, jednak od lat mieszka i tworzy w Belgii. Niegdyś pracowała dla Harper's Bazaar Russia, by ostatecznie przerzucić się na design. Myślą przewodnią marki A-W-A-K-E jest tworzenie ubrań, które łączą w sobie konceptualną wizję z codziennym podejściem do ubrań. Jej najnowsza kolekcja nazywa się "Peacock", czyli paw - doskonałe odzwierciedlenie strojności, którą możemy nosić na co dzień. My już jesteśmy zakochane w projektach marki, a wam jak się podoba?

Zobaczcie lookbook A-W-A-K-E na jesień i zimę: