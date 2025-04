H&M do promocji letnich stylizacji zaangażowało młodą gwiazdkę Hollywood Ashley Benson. Aktorka znana przede wszystkim z serialu "Słodkie Kłamstewka" ("Pretty Little Liars") i filmu Harmony'ego Korine'a "Spring Breakers" pnie się na szczyt. Na samym Instagramie śledzi ją prawie 4,5 miliona osób. Nic dziwnego, że sieciówka postawiła na jej młodzieńczy wdzięk z odrobiną seksapilu.

Ashley Benson dla H&M

Młoda gwiazda prezentuje najnowsze trendy, a na fan page'u marki przedstawia co jakiś czas nowe stylizacje. My mamy dla was kilka looków stworzonych z letnich ubrań i dodatków od H&M. Przeważają w nich pastele, modna mięta i szarości. Świeże, lekkie looki na pewno przypadną do gustu nie tylko miłośniczkom marki.

Zajrzyjcie do galerii Ashley Benson dla H&M: