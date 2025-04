Latem 2014 Topshop rozpoczyna sezon kontrowersyjną kolekcją - „Beach, Please!” - stworzoną we współpracy z londyńskim projektantem Ashishem. Jest to już 10. wspólna kolekcja brytyjskiej sieciówki i tego designera. To swego rodzaju surrealistyczna wizja ośrodka wczasowego, nazwanego przez Ashisha „Paradise Hotel”.

Luksusowe wakacje z Asishem dla Topshop

Kolekcja charakteryzuje się dosyć spokojną kolorystyką, w której elementem wyróżniającym są fluorescencyjne stroje kąpielowe. Na koszulkach, bluzach, sukienkach czy ręcznikach umieszczono logotypy nieistniejącego hotelu „Paradise Hotel” bądź nadruk i komunikaty, tj. „Service Please” i „Do Not Disturb”.

Kocham tę kolekcję, jest idealna na plażę i na imprezy przy basenie, a te najlepsze są w Paradise Hotel! Mam nadzieję, że jej noszenie będzie tak samo przyjemne, jak przyjemne było jej projektowanie! - mówi o kolekcji sam projektant.

