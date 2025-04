40-lecie marki Apart w najlepszym stylu

Ostatni dzień karnawału gwiazdy spędziły na gali w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie z okazji 40-lecia marki Apart - „La Notte Italiana”. Panował niesamowity, włoski klimat, zaproszeni goście prezentowali się fenomenalnie i bawili wyśmienicie! Weneckie gondole, słynne włoskie arie i orkiestra wykonująca muzykę na żywo sprawiły, że wieczór był doskonały.

Niezapomniany włoski wieczór

Włoski bal rozpoczął się od pokazu mody, na którym nie zabrakło pięknych sukni od polskich projektantów (m.in. Łukasza Jemioła, La Manii i duetu MMC) i zjawiskowej biżuterii. Na gali została zaprezentowana nowa, jubileuszowa kampania marki Apart, w której udział wzięły 4 ambasadorki : Anja Rubik , Kasia Smutniak, Małgorzata Socha oraz Katarzyna Sokołowska. Zdjęcia oraz film do kampanii powstawały w słonecznej Italii – w Rzymie, Wenecji, Mediolanie i nad jeziorem Como. Miejsca te wybrane były nie przypadkowo. Właśnie słoneczna Italia była inspiracją do rozwoju biżuteryjnej firmy braci Adam i Piotra Rączyńskich.

Piękne Polki stanęły przed obiektywem naszego najlepszego fotografa modowego - Marcina Tyszki. A efekt ich współpracy możecie podziwiać już teraz. Anja Rubik w boskiej Wenecji, Kasia Smutniak na tle wiecznego miasta Rzymu, Małgorzata Socha nad brzegiem malowniczego Lago di Como i Kasia Sokołowska w mieście mody - Mediolanie! Która odsłona kampanii podoba Wam się najbardziej?

Miejsca te są piękne i bardzo różne, podobnie jak ambasadorki Apart – 4 silne kobiety, każda inna, wszystkie interesujące! To właśnie one, z wyjątkiem Anji Rubik, która tego dnia była gwiazdą pokazu Saint Laurant, podczas gali świeciły najpiękniejszym blaskiem i z dumą prezentowały wspaniałą biżuterię marki Apart.

Plejada gwiazd

Sławni goście dopisali - byli m.in.: Marta Żmuda Trzebiatowska z mężem Kamilem Kulą, Margaret, Dorota Gardias, Teresa Rosati i Weronika Rosati, Olivier Janiak, Tomasz Ossoliński, Tamara Gonzalez Perea, Ada Fijał, Beata Tyszkiewicz, Mateusz Gessler, Zuzanna Bijoch, Anna Kalczyńska, Robert Kupisz, Jessica Mercedes, Hubert Urbański, Łukasz Jemioł oraz Jakub Wesołowski.

Całe wydarzenie zakończyło się niesamowitą kolacją na scenie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej i balem maskowym jak w Wenecji. Dla wszystkich gości, to było idealne zakończenie tegorocznego karnawału!

