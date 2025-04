34-latnia Anna Wendzikowska to zapracowana młoda mama. Jednak mimo bardzo dużej liczby obowiązków zawsze wygląda świetnie. Podobnie było podczas premiery filmu "Moje córki krowy". Tego dnia gwiazda miała na sobie modny look w odcieniach czerni i szarości. Do prostej dzianinowej sukienki założyła fantazyjny, gruby kardigan z przedłużonymi połami i kapitalne zamszowe kozaki na obcasie.

Reklama

Modny look w stylu Anny Wendzikowskiej

Podobną, luźną sukienkę udało się nam znaleźć na wyprzedaży w Mango. Dodałyśmy do niej szary kardigan marki Sisley. Całość uzupełniłyśmy fantazyjnymi kozakami na obcasie. To element kolekcji marki Celebrity. Przysłowiową wisienka na torcie jest praktyczna torebka na ramię. Wypatrzyłyśmy ją wśród najnowszych propozycji marki Zara. Co myślicie o naszym zestawie?



Reklama

Więcej modnych stylizacji gwiazd:

Natalia Klimas nosi bransoletkę za 3000 tys. zł

Marta Żmuda-Trzebiatowska w modnej stylizacji!

Ubierz się seksownie jak Agnieszka Kaczorowska