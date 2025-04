27-letnia Anna Lewandowska to jedna z najlepiej znanych i najbardziej lubianych polskich trenerek. W ostatnim czasie pojawiła się na premierze swojego najnowszego programu treningowego Karate Cardio. Jak przystało na osobę kochającą sport wybrała niezobowiązujący casualowy zestaw. Czarne rurki, luźny t-shirt i wygodne buty na płaskiej podeszwie. Do tego pojemna torba i ciepła kurta w kolorze khaki. Taki set doskonale sprawdzi się podczas jesiennych chłodów. Zgadzacie się z nami?

Ubierz się w stylu Anny Lewandowskiej

Wszystkie wybrane przez nas ubrania i dodatki znajdziecie obecnie w popularnych sieciówka. Podstawą stylizacji są czarne dżinsy i t-shirt z dekoltem w serek. Te rzeczy udało się nam znaleźć w H&M. Do tego dodałyśmy wygodne buty za kostkę z Mango i zieloną kurtę z Topshopu (tą, którą miała na sobie Ania, pochodzi z kolekcji Nike i kosztuje ok. 800 zł). Jeszcze dodatki! Pojemna torba zdobiona motywem moro Jungmob, złote kolczyki Tous i zegarek Softech. Co myślicie o nasze wersji stylizacji Anny Lewandowskiej? Podoba się wam?

Anna Lewandowska w kurtce Nike

