Anja Rubik na CFDA Fashion Awards 2014

Anja Rubik pojawiła się na wielkiej, nowojorskiej gali CFDA Fashion Awards 2014. Polska gwiazda światowego modellingu, jak zwykle zachwyciła. Tym razem wybrała luźny kombinezon projektu Stelli McCartney, który uzupełniła złotymi dodatkami, w tym jej ulubionymi bransoletami na ramię i przedramiona. Gwiazda swój look uzupełniła modnym makijażem w odcieniach pasku.



Przegląd złotych kosmetyków na lato 2014

My wybrałyśmy się na poszukiwanie tańszych odpowiedników do sklepów dostępnych w Polsce. czarny kombinezon znalazłyśmy w Topshopie, a złotą bransoletę na ramie w River Island. Po buty wybrałyśmy się do Loft37, a po piaskową szminkę do Guerlain. Wisienką na torcie, a raczej śliwką okazał się lakier do paznokci Inglot właśnie w tym odcieniu. Jak wam się podoba całość?

