Anja Rubik nie ukrywa swojej miłości do kina, dlatego też poprosiłyśmy ją by wybrała swoje ulubione obrazy o tematyce modowej. Takie must-see dla każdej miłośniczki mody. Do top 5 Anji Rubik trafiły zarówno dokumenty jak i wyjątkowe dzieła o jeszcze bardziej wyjątkowej estetyce. Zatem jakie filmy powinna obejrzeć każda fashionistka?

Reklama

Anja Rubik wybrała swoje ulubione filmy modowe

#krakow #offcamera Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Anja Rubik (@anja_rubik) 9 Maj, 2015 o 2:55 PDT

Anja Rubik do swoich ulubionych filmów modowych zalicza jeden z najbardziej kultowych obrazów w historii a mianowicie "Blow-Up" Michaeloangelo Antonioniego. "Powiększenie" to najsłynniejsza rola Davida Hemmingsa, który odegrał postać fotografa modowego, który staje się świadkiem morderstwa. Boski obraz londyńskiego światka mody lat 60. Gorąco polecamy!

Oprócz tego Anja Rubik stawia na największe nazwiska branży. Dzięki takim filmom jak "The Last Emperor", "The eye has to travel" czy "L’amour fou" poznacie z bliska, Valentino Garavaniego, Diane Vreeland jedną z najsłynniejszych naczelnych magazynu Vogue w historii a także dowiecie się więcej o spuściźnie jaką pozostawił po sobie Yves Saint Laurent.

Oprócz tych doskonałych filmów Anja Rubik poleca również dokument - obraz jednego z najlepszych fotografów, nowojorskiego twórcę Billa Cunninghama.

Reklama

Więcej modowych hitów na ten sezon:

Balmain dla H&M - nowa kolekcja

Miranda Kerr - kochamy jej styl!

Look z pokazu Alexandra Wanga - zobacz!