Ania Wendzikowska w pastelach

Ania Wendzikowska pojawiła się wczoraj na konferencji prasowej "Look of The Year". Wybrała na tę okazję kochane przez wszystkie pastele. Jak się dowiedziałyśmy od jej stylisty spódniczka i koszula pochodzą z kolekcji polskiej marki Cocho. Dziewczęcy komplet prezentował się na niej bosko.

Ubierz się jak Ania Wendzikowska

Prezenterka i dziennikarka TVN nie mogła obejść się bez designerskich dodatków. Po raz kolejny swoje ubrania zestawiła z butami Valentino. Słynny model z paskiem w kształcie litery "T" i ćwiekami kochają gwiazdy na całym świecie. Do tego miała ze sobą torebkę Gucci w kolorze nude. Zestaw ten jest o tyle fantastyczny, że pasuje zarówno na dzień jak i na większe wyjście. A total looki jak wiemy wciąż są w cenie.

Pretty in pink. Thank you @kerriehessillustration for the #fanart #Rockstud Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Valentino (@maisonvalentino) 23 Sie, 2015 o 3:23 PDT

Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie ceny ubrań i dodatków, które nosi Ania Wendzikowska. Jesteście w szoku?

