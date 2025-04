Ania Wendzikowska to jedna z tych gwiazd, które promienieją będąc w ciąży. Gwiazda TVN jakiś czas temu ogłosiła, że oczekuje swojego pierwszego dziecka, od tamtej pory nie zwalnia jednak tempa. Pojawia się na imprezach i konferencjach, a za każdym razem wygląda fantastycznie. Tym razem rozkładamy na czynniki pierwsze jej look z jednej z prezentacji prasowych - na luzie i z mocnym akcentem.

Reklama

Ubierz się w stylu Ani Wendzikowskiej

Znana dziennikarka miała na sobie luźne spodnie "chinosy", które połączyła z dzianinową bluzką. My zamienniki znalazłyśmy kolejno w H&M i F&F. Zauważyłyśmy, że Ania miała ze sobą torbę projektu Sabriny Pilewicz, a na nogach ekstrawaganckie szpilki. Naszą parę wzięłyśmy z najnowszej kolekcji Simple CP. A na koniec brązowy makijaż, który podrkeśla jej oczy. My fantastyczną paletkę znalazłyśmy w nowej kolekcji profesjonalnych kosmetyków do makijażu Bobbi Brown.

Reklama

Więcej stylizacji polskich gwiazd:

Agnieszka Szulim nosi ubrania z sieciówki

Ubierz się jak Agnieszka Włodarczyk

Małgorzata Rozenek w pastelach

Zajrzyjcie do galerii z ubraniami i dodatkami w stylu Ani Wendzikowskiej: