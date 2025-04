Anna Jagodzińska to jedna z najsłynniejszych modelek w polskim paszportem. To ona przecierała szlaki dla takich nazwisk jak Anja Rubik czy Monika Jac Jagaciak. Macie zatem wyjątkową okazję by dowiedzieć się więcej o jednej z najpiękniejszych Polek. Zobaczcie jak odpowiadała na nasze pytania!

Nazywam się…

Anna Jagodzińska

Jestem…

Modelką businesswoman

3 słowa najlepiej opisujące mój styl to…

Wygoda, nonszalancja, klasyka.

Kocham modę bo…

Pozwala wyrazić siebie / daje wolność.

Mam słabość do…

Butów, torebek, podróży.

W mojej szafie jest za dużo…

Słowa "szafa" i "za dużo" to antonimy ;-)

Inspiruje mnie styl…

Lauren Hutton, Bianki Jagger.

Ikoną mody jest dla mnie…

Trudno wybrać jedną osobę.

Mogłabym się zamienić na szafę z…

Abc home & carpet.

Gdybym miała chodzić w ciuchach tylko jednego projektanta byłby to…

Chanel bądź Valentino

Ciuch, który darzę sentymentem…

Koszula, w której wygrałam swój pierwszy casting.

fot. ONS.pl

Moje modowe motto to…

Less is more.

Moja modowa zbrodnia…

Spodnie z dziurami.

Zawsze chciałam założyć, ale nigdy się nie odważyłam…

Fishnet stockings (tłum. kabaretki).

Najmodniejsze miasto to według mnie…

Paryż

Najwspanialsza rzecz, którą mam w szafie…

Skóra Balenciagi, żakiet Chanel, suknia McQueen. ale tak naprawdę...

Zawsze mam w torbie/kieszeni…

Ja wszystko mam w torbie dlatego moi przyjaciele zawsze do mnie przychodzą gdy potrzebują np. plaster bo się skaleczyli, albo żel anybakteryjny do rąk.

Kocham…

Życie!

Nie znoszę...

Obłudy.

Moja aktualna obsesja...

Kolekcja Valentino.

Wiosną 2016 w mojej szafie musi znaleźć się…

Suknia od Valentino, midi sukienka od Altuzarra sukienka od Balmain ,lista jest bardzo dłuuuga ;-)

Myśl, która przyszła mi teraz do głowy…

Co jest na mojej to do liście.

