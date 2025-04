Ania Jagodzińska Mohito

Tylko u nas możecie zobaczyć w pierwszej kolejności kolekcje, lookbooki i newsy o nowych kolaboracjach ze świata mody. Jesteśmy w końcu największym serwisem kobiecym w kraju - a to zobowiązuje :)

Tym razem mamy dla was zdjęcia minikolekcji naszej boskiej top modelki Ani Jagodzińskiej, którą zaprojektowała dla Mohito. Z myślą o szczytnym celu gwiazda stworzyła linię 5 koszulek, które łączy hasło #POKOCHAJSIE. Całkowity zysk z jej sprzedaży zostanie przekazany na fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje).