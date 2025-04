Polska marka Mohito po raz kolejny stawia na topmodelki z naszego kraju. Po Anji Rubik i Zuzannie Bijoch nową twarzą marki została piękna Anna Jagodzińska, którą już lada dzień będziemy mogli podziwiać w kampanii brandu na sezon wiosna-lato 2016. A my póki co mamy dla was ekskluzywne zdjęcia zza kulis tworzenia sesji wizerunkiowej. Zobaczycie je tylko u nas!

Ania Jagodzińska i kulisy sesji dla Mohito

Na zdjęciach widać, jak gwiazda pozuje na tle różanego ogrodu uchwycona w obiektywie jednego z najbardziej utalentowanych polskich fotografów - Mateusza Stankiewicza. Oprócz tego o samej kolekcji na razie nie można powiedzieć za wiele, ale na pewno pojawią się w niej pastele, zmysłowe koronki, lśniąca satyna oraz super modny wiosną i latem dekolt typu carmen, zalotnie odsłaniający linię ramion.

fot. Mohito

Dowiedziałyśmy się, że premierze sesji zdjęciowej towarzyszyć będzie także materiał wideo autorstwa Piotra Krzymowskiego, absolwenta Cetral Saint Martins, który na swoim koncie ma m.in. współprace z Amber Vallettą, Karen Elson, Evą Herzigovą czy Karoliną Kurkovą. Już nie możemy się doczekać!

|kredyty do sesji: modelka: Anna Jagodzińska/Avant Models, fotograf: Mateusz Stankiewicz/AF Photo, stylizacje: Arleta Żak, Olga Roth/Mohito, makijaż: Wilson/Warsaw Creatives. włosy: Michał Bielecki/Warsaw Creatives, art Directing: Robert Machałek, Ewelina Głaz/Mohito, brand manager Mohito: Robert Machałek, film kampanijny: Piotr Krzymowski/D’Vision, produkcja: Warsaw Creatives|

