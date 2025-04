Szwedzka sieciówka należąca do grupy H&M po raz kolejny szokuje. Jakiś czas temu swoje projekty promowała na transgenderowych modelkach a na walentynki 2015 zafundowała kampanię z homoseksualnymi parami. Tym razem stawia na naturalność i "prawdziwe" oblicze kobiet, które nie wyglądają jak te z reklamy Victoria's Secret. Są tu zatem blondynki, brunetki i Murzynki. Tatuaże, blizny i fałdki. A do tego...owłosione pachy.

& Other Stories i nowa kolekcja bielizny

Marka szczyci się tym, że kolekcje tworzone są przez kobiety dla kobiet. Nawet kobieta (Hedvig Jenning), była autorką zdjęć do najnowszej kampanii, która odbyła się w niemal historycznych wnętrzach pracowni H&M w Sztokholmie. Na fotografiach widzimy kobiety, które reprezentują różne typy urody, stylu i charakteru. Każda jest inna, każda jest sobą.

fot. serwis prasowy & Other Stories

Gwiazdami najnowszej kampanii & Other Stories zostały 3 kobiety. Modelka Kelsey Lu McJunkins, bloggerka i miłośniczka jogi Helin Honung a także copywriterka Ida Jagerfelt. Każda z nich dumnie pokazuje swoje ciało, które nie jest doskonałe. Ciekawostką jest jednak to, że marka tego typu kampanią uderza do realnej klientki, która może utożsamiać się z bohaterkami kampanii. Na drugi plan oddaleni są faceci, dla których w większości tworzą bieliźniane marki.

