Alles… bielizna dla każdej Kobiety

My Kobiety musimy pamiętać, że źle dobrany biustonosz nie będzie leżał prawidłowo i podtrzymywał biustu. Może go tylko zdeformować, dlatego też nie kupujmy za małych staników tylko, dlatego że sprzedawca w sklepie poinformował nas, iż większych rozmiarów się nie produkuje.

Jest wiele marek dostępnych w internetowych sklepach bieliźniarskich, w których na pewno Panie znajdą odpowiedni biustonosz do swojego rozmiaru. Jedną z takich marek jest Alles.

Alles to jedna z większych i bardziej znanych polskich marek bielizny damskiej będąca na rynku od piętnastu lat, która w swej ofercie proponuje biustonosze push-up, półusztywniane, usztywniane i miękkie, figi, szorty, stringi, gorsety, body.Certyfikat Oeko-Tex Austriackiego Instytutu Włókiennictwa potwierdza, że materiały wykorzystywane w trakcie procesu produkcyjnego są najwyższe jakości oraz są przyjazne dla zdrowia. Alles to linia modnej, eleganckiej klasyki z domieszką koronek haftów i dzianin. Perfekcyjne wykonanie, różnorodność konstrukcji, szeroka gama rozmiarów od miseczki 70B-95E (oraz większe rozmiary na zamówienie) i kolorów zadowoli każdą Panią. Bielizna jest pakowana w sztywne kartonowe pudełka z logo marki.

Pierwszym modelem, jaki chcielibyśmy polecić jest Romantica M. Subtelny i bardzo uroczy biustonosz z miękkimi miseczkami, który zapewnia właściwy komfort noszenia i sto procent satysfakcji. Ozdobiony jest pięknym haftem o kwiatowym deseniu. Uroku dodaje kokardka znajdująca się przy złączeniu miseczek. Ramiączka są odpinane i nieco szersze od standardowych, aby znakomicie utrzymać biust. Biustonosz jest dostępny w dwóch standardowych kolorach czarnym i białym.

Kolejna propozycja to komplet Michelle U, składający się z biustonosza i majteczek stringi lub zwykłych fig do wyboru. Każdy z tych produktów jest sprzedawany oddzielnie tak, że bardzo łatwo dopasować odpowiedni rozmiar. Tak jak w przypadku pierwszej propozycji model dostępny jest w dwóch kolorach czarnym i białym.

Trzecią propozycją, jaką chcielibyśmy państwu przedstawić jest Aurora Big M. Model przeznaczony dla Pań o pełniejszym biuście. Piękny biustonosz w kolorze ecru, którego miękkie miseczki stworzono tak, aby zawsze ukazywał Twój biust w najlepszym wydaniu. Cudowne hafty na półprześwitującym tiulu w górnej części miseczek dodają elegancji. Ramiączka są dodatkowo zwieńczone małymi kokardkami. Miseczki od wewnątrz są wyściełane bawełną. Całość delikatnie błyszcząca. Wzmacniające fiszbiny boczne. Zapięcie potrójne, trójstopniowe. Do biustonosza można dobrać stringi lub figi Aurora.

Michelle Big to już ostatnia propozycja, jaką chcielibyśmy przedstawić. Piękny biustonosz wykonany z elastycznej dzianiny. Miseczki zdobi elegancki haft na tiulu o kwiatowym wzorze. Boczki modelu zostały wzmocnione fiszbinami. Przeznaczony jest głównie dla Pani o pełniejszym biuście. Biustonosz dostępny w dwóch kolorach białym i czarnym do wyboru. Ramiączka szersze, odpinane dla większego komfortu noszenia i dopasowania biustonosza.

Mamy nadzieję, iż ten opis sprawi, że każda z Kobiet obdarzonych przez naturę dużym biustem znajdzie w Allesie coś dla siebie. Pamiętajmy o tym, że odpowiedni biustonosz nie tylko poprawia wygląd zewnętrzny, ale także wpływa na psychikę i poczucie atrakcyjności nas Kobiet.

