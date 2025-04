Już niedługo rozpocznie się szaleństwo letnich festiwali! To pretekst nie tylko do świetnej rozrywki, ale też do szaleństw modowych! W modzie festiwalowej liczy się przede wszystkim kreatywność. Łączymy ciężkie buty, ze zwiewnymi sukienkami, a w dodatkach obowiązuje zasada maksymalizmu!

Festiwalowy styl według Alessandry Ambrosio

Look na festiwal w wykonaniu Alessandry Ambrosio bardzo przypadł nam do gustu. Modelka założyła sukienkę maksi, kowbojki, torbę z frędzlami, policyjne okulary i mnóstwo dodatków! Miks wygody z kobiecością w stylu hippie! Kochamy to, dlatego szukamy zamienników do tego looku. Sukienkę znalazłyśmy już za 89zł!

