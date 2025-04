Zieleń

Ten kolor pięknie prezentuje się na pikowanych listonoszkach i kuferkach, niezwykle modnych w sezonie jesień–zima 2018/2019. Torebki o pudełkowym kształcie swoją popularność zawdzięczają przede wszystkim funkcjonalności oraz prostemu i uniwersalnemu fasonowi.

Głęboka zieleń doskonale współgra np. z klasyczną szkocką kratą, chociaż ta mieni się w tym roku wszystkimi odcieniami tęczy. Dobierz do skórzanej torebki gustowną chustę z jedwabiu i wsuwane półbuty, np. lakierowane loafersy, i ruszaj w miasto!

Fiolet

Fiolet i śliwka to chętnie wybierane jesienią kolory. Torebka w kształcie kuferka, klasyczna w formie, za to bardzo nowoczesna w wykończeniu, świetnie skomponuje się np. z ciemną zielenią. W ofercie Wittchen znajdziesz również szeroki wybór ciepłych i miękkich szali oraz czapek z akrylu, które ochronią cię przed wiatrem i chłodem. A gdy zapowiada się deszcz – dobrze mieć pod ręką wytrzymały i lekki parasol! Jeśli jeszcze nie posiadasz skórzanych botków na słupku lub klasycznych czółenek w szpic, masz teraz niepowtarzalną okazję na uzupełnienie garderoby.

Czerwień

Krwista czerwień ciekawie kontrastuje ze stonowaną stylizacją. Nowoczesna pikowana torebka i eleganckie rękawiczki z owczej skóry będą dobrym uzupełnieniem jesiennego looku.

Brąz

Uniwersalny camel, beż czy jasny brąz będzie pasował do większości codziennych, jesiennych stylizacji. Brązowa torebka damska ozdobiona z przodu monogramem Wittchen wyróżnia się na tle innych klasycznych modeli ciekawym designem. Połączenie skór licowej i zamszowej, chwosty i kontrastowe przeszycie przydają jej charakteru w stylu boho.

Nieprzypadkowo ten model pochodzi z kolekcji Elegance. Włoska skóra i klasyczny kolor to elegancja sama w sobie. Uzupełnij stylizację o modne botki na słupku i skórzane rękawiczki w odcieniach brązu. To uniwersalne dodatki, które wracają co roku do obiegu.

Złoto

Nieprzypadkowo wszyscy kochamy złotą polską jesień. Ta barwa rozświetla, uszlachetnia i wyróżnia. W najnowszej ofercie Wittchen możesz znaleźć np. torebkę ze skóry licowej w kolorze lśniącego starego złota. To świetny wybór dla fanek miejskiej elegancji. Sięgnij po stylowy, wzorzysty szal i niezwykle kobiecy portfel do kompletu. Niech tej jesieni króluje złoto w każdym odcieniu!

