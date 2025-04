Akademia Stylizacji Zarostu Philips

Marka Philips na dobre rusza ze swoim nowym projektem -Akademią stylizacji zarostu. Pierwszą odsłoną Akademii będą eventy miejskie w okolicach ulicy Domaniewskiej, Marynarskiej oraz Taśmowej. W dniach 9-11 września Philips wraz z ekspertami czekają na Panów chętnych poddać się stylizacji zarostu.

Reklama

Wizyta u kosmetyczki, a nawet odpowiednie kosmetyki i makijaż potrafią sprawić, że kobieta jak kameleon zmienia swój wygląd. A co z mężczyznami? Czy skazani są na wiecznie tę samą stylizację i nie mają jak ukryć mankamentów swojej urody? Niekoniecznie! Chcąc edukować panów, jak łatwo można zmienić wygląd i odpowiednio dostosować go do swojej urody, Philips powołał Akademię stylizacji zarostu.

Teraz marka zaprasza na oficjalne otwarcie Akademii stylizacji zarostu, czyli na eventy miejskie z udziałem ekspertów stylizacji. Przyjdź i sprawdź jak łatwo mężczyźni mogą za pomocą odpowiednio dobranego zarostu zmienić swój styl i poprawić wygląd! Z pewnością zaskoczysz też swojego partnera, wracając z pracy z nową stylizacją. Wykorzystaj czas w trakcie lunchu lub po pracy i w dn. 9-11 września w godz. 9:00- 19.00 odwiedź jedno z miejsc:

Tulipan House (Domaniewska 50) – 9 września

NEW City (Marynarska 15) – 10 września

Marynarska Business Park (Taśmowa 7) – 11 września

Do metamorfoz i stylizacji eksperci będą wykorzystywać trzy produkty marki Philips: trymer z prowadnicą laserową BT9290, trymer z zasysaniem oraz StyleShaver QS6141.

Reklama

W ramach projektu Akademia stylizacji zarostu marka Philips wraz z ekspertami będą edukować mężczyzn na temat odpowiedniego doboru zarostu oraz pokazywać jak ułatwić samodzielną stylizację w domu. Dlatego oprócz evetów można spodziewać się kolejnych odsłon projektu: m.in. otwarcia salonu stylizacji zarostu w pracowni Jago Hupało Born to Create, filmów instruktażowych oraz trendbooka.