Polski rynek modowy wciąż się rozwija, a my mamy dla was kolejny tego przykład. Od niedawna dostępne są w sprzedaży w naszym kraju ubrania marki AirField. Austriacki brand, który od lat szczyci się fantastyczną renomą do swojej wiosenno-letniej kampanii zaangażował jedną z topowych modelek, piękną Iris Strubegger.

AirField - nowa marka na polskim rynku

W najnowszej kolekcji przeważają graficzne kontrasty i interakcja pomiędzy tkaninami a wzorami. Wzajemna gra kontrastów jest wiosną i latem 2015 czynnikiem dominującym. Tu inspirowane sztuką wzornictwo spotyka geometryczne formy. A kobiece, koronkowe koszule zestawione zostają ze sportowym lookiem na co dzień, definiując nowy, współczesny styl.

Oprócz tego w nowej kolekcji widać wpływy trendu sportowego. Dla przykładu dresy łączone są z butami na obcasach, oryginalne zestawienia tworzą mocno kontrastujące zestawy. Dodatkowo szyku dodają elementy dekoracyjne w postaci guzików i aplikacji. Koronkowe wzory wiążą ze sobą różne odcienie. Poczynając od bazowych, przez pastele aż po modny połysk.

Marka plasować się będzie na wyższej niż znane sieciówki półce cenowej. A kierowana będzie do pewnych siebie kobiet znających się na modzie i uwielbiających niebanalny styl.

