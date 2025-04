Nowa kolekcja AirField oscyluje wokół podróżniczych inspiracji i odpoczynku na francuskiej Rivierze. Najnowsze propozycje marki to wielki powrót lat 70-tych, oryginalne materiały i kobiece kroje. Chcecie dowiedzieć się więcej? Zajrzyjcie do naszej galerii!

Reklama

AirField - kolekcja wiosna-lato 2016

W skład wiosenno-letniej kolekcja AirField wchodzi 5 linii - Lady of the Dunes, Indigo Way, Garden Party, Glam Rock, Summer Lights. Pierwsza z nich - Lady of the Dunes to inspiracje pustynnymi krajobrazami. Dominuje w niej naturalna kolorystyka. W tej linii połączono etno wzory, rodem z Afryki Północnej i artystyczne printy, nawiązujące do lat 70-tych.

Linia Indigo Way to wzory inspirowane wytwornością Lazurowego Wybrzeża. Wśród kolorów dominują barwy morza – granat, niebieski, biały oraz denim. Trzecia linia to Glam Rock - odzwierciedla pewność siebie. Efektownego wykończenia linii nadaje kombinacja głębokiej czerni z bielą lub pastelowym różem.

Garden Party to linia, w której pojawiają się głównie jasne, przypominające krepinę materiały, które oddają klimat letniej bryzy. Są idealne na relaksujące, letnie wieczory. Dominuje biel, która komponuje się ze świeżą, jabłkową zielenią, głęboką czernią lub kontrastującymi pasami w odcieniu żywego różu.



Ostatnia linia to Summer Lights. Wszystkie wzory zostały zaprojektowane z myślą o ich uniwersalności - sukienka z rozkloszowaną spódnicą nawiązuje do lat 50. i podkreśla kobiecą sylwetkę. Jest idealna zarówno na spotkania biznesowe i towarzyskie. Natomiast casualowy, letni kombinezon będzie idealny na nadmorską wycieczkę.

Reklama

Więcej modnych hitów z najnowszych kolekcji:

Trapery - modne buty do zadań specjalnych

16 dzianinowych sukienek na chłodne dni

14 zabawnych sweterków na święta