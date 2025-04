30-letnia Agnieszka Więdłocha to naszym zdaniem jedna z najładniejszych aktorek młodego pokolenia. Dlatego zupełnie nas nie dziwi, że nawet w zwykłych dżinsach, puchowej kurtce i śniegowcach wygląda całkiem nieźle. Przecież w ostatnich dniach najważniejsze było, aby ochronić się przez siarczystym mrozem. Aktorka w ostatnich dniach pojawiła się w stylizacji, która doskonale sprawdzi się nawet podczas największych mrozów. Zobaczcie, gdzie znajdziecie ubrania i dodatki w stylu gwiazdy.

Ubierz się jak Agnieszka Więdłocha

Podobną kurtkę w zielonym kolorze znalazłyśmy w Zarze. Klasyczne spodnie dżinsowe i szary sweter oversize pochodzi z H&M. Śniegowce to oczywiście Emu Australia, czarną pojemną torbę wypatrzyłyśmy w nowej wiosenno-letniej kolekcji Mango. Do tego jeszcze ciepła beżowa czapka Topshop, zielony szalik Bik Bok i skórzane brązowe rękawiczki polskiej marki Wittchen. Modne i ciepło! Zimą to w zupełności wystarczy.

