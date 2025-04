Agnieszka Szulim to jedna z gwiazd stacji TVN. Dlatego nie mogło jej zabraknąć na prezentacji jesiennej ramówki. Prezenterka ostatnio sporo schudła i teraz z dumą prezentuje swoje zgrabne ciało. My za jej nogi dałybyśmy wiele.

Agnieszka Szulim w ubraniach od projektantów

Szulim postawiła tym razem na światowe marki. Na imprezie pojawiła się w kopertowej sukience Balmain. Do niej dobrała dużą kopertówkę zdobioną ćwiekami. Ten elementy stylizacji pochodzi z kolekcji Valentino. Zaś czerwone szpilki to projekt Jimmy Choo. Za komplet, który miała na sobie Agnieszka trzeba zapłacić ok. 15 tys. zł. To suma, od której kręci się w głowie.

My podobną wzorzystą sukienkę i zegarek w srebrnym kolorze znalazłyśmy w River Island. Zamszowe szpilki wypatrzyłyśmy w jesiennej kolekcji marki Kazar, a torebkę na długim łańcuszku w Zarze. Jak wam się podoba nasza propozycja?

