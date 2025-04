Agnieszka Szulim w garniturze

Agnieszka Szulim to jedna z tych gwizd, których stylizacje zawsze wzbudzają wiele emocji. Pewnie dlatego, że wiele osób czeka aż stylowa dziennikarka nareszcie zaliczy wpadkę. Jednak na to chyba nie ma co liczyć, bo każdy jej look to prawdziwy majstersztyk. Tym razem było podobnie. Gwiazda na jednym z eventów pojawiła się w komplecie garniturowym, pięknych sandałkach na obcasie i prostym tank topie.

Agnieszka Szulim po raz kolejny wybrała projekt polskie marki. Wcześniej można ją było oglądać w projektach PLNY Lala czy Blessus by Michael Hekmat. Tym razem wybrała granatowy komplet od Le Desir. Nawet prosta koszulka bez ramiączek pochodzi z nowej kolekcji właśnie tej marki. Czyżby coś nowego na naszym rynku?

Agnieszka Szulim stawia na polskie marki

Oprócz kompletu, który miała na sobie Agnieszka Szulim zauważyłyśmy piękne sandałki na obcasie również rodzimego brandu - Kazar. Całość doskonale grała z czerwoną pomadką na ustach i czerwonym lakierem na paznokciach. Jak widać gwiazda wygląda świetnie zarówno w eleganckim zestawie, looku w stylu boho a nawet sportowym casualu. Oby tak dalej!

