W ostatnim odcinku programu "Aplauz Aplauz" Agnieszka Szulim miała na sobie fantastyczną tiulową sukienkę z rękawami 3/4. Dziewczęcego uroku dodają jej charakterystyczne wiązania przy dekolcie. Gwiazda swoją stylizację wzbogaciła fantazyjnymi balerinami zapinanymi na wysokości kostki i minimalistyczną złotą biżuterią - delikatnym łańcuszkiem i kolczykami. Zaś całość doskonale uzupełniała oryginalna fryzura - fantazyjny koczek i naturalny makijaż. My jesteśmy na tak!

Agnieszka Szulim w rzeczachValentino

Po przeprowadzeniu małego śledztwa udało się nam ustalić, że gwiazda miała na sobie rzeczy pochodzące z kolekcji domu mody Valentino. Kobieca sukienka to wydatek ok. 12 225 zł, zaś za baleriny wysadzane ćwiekami kosztują ok. 3005 zł. Co myślicie o tych rzeczach? Są warte swojej ceny?

Dziś , TVN 20:00 "Aplauz, Aplauz" a tam zjawiskowa Agnieszka Szulim w total look VALENTINO x Moliera 2 💋💋💋 Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Moliera 2 (@moliera2) 8 Lis, 2015 o 10:31 PST

