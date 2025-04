Agnieszka Szulim ma już 36 lat, ale dzięki swojej nienagannej figurze i młodzieżowemu stylowi wygląda na o wiele młodszą. Ostatnio poprowadziła spotkanie z 50 Centem na konferencji słuchawem SMS. Trzeba przyznać, że świetnie dopasowała strój do okazji. Taki look, łączący w sobie luz z seksapilem wyjątkowo przypadł nam do gustu więc szukamy do niego zamienników.

Agnieszka Szulim nosi polskie marki w hip-hopowym stylu

Agnieszka miała na sobie morelową basebollówkę, czarną tunikę, legginsy ze złotymi wstawkami i błękitne szpilki. Wiemy, że ta pierwsza to projekt marki PLNY Lala. A reszta? Szukamy do niej zamienników. Bluzę i szpilki wyszukałyśmy już za 79zł!

W ramach dodatków u Agnieszki obowiązkowo pojawiły się też niebieskie słuchawki SMS Audio Street by 50 Cent.

Zobaczcie wszystkie nasze zamienniki do stylu Agnieszki Szulim: