Wczoraj swoją premierę miała nowa kolekcja H&M - Studio, która swoją premierę miała na wybiegu paryskiego tygodnia mody. Ubrania z tej kolekcji mogłyśmy już oglądać m.in. na młodszej siostrze Beyonce - Solange Knowles, która założyła garnitur z cekinkami na rozdanie nagród MTV Video Music Awards 2014. Do Polski kolekcja też trafiła na długo przed światowym debiutem sprzedażowym. Agnieszka Szulim w ubraniach z tej kolekcji pojawiła się w zeszłym tygodniu.

Reklama

Agnieszka Szulim w H&M Studio

Gwiazda telewizji pojawiła się na charytatywnym meczu piłkarskim dwóch drużyn - stacji TVN i TVP. Miała na sobie sukienkę w paski, która kosztuje ok. 499 złotych. Do tego miała na sobie czerwone kozaki również z kolekcji H&M Studio. Ich cena to ok. 599 złotych. Miejmy zatem nadzieje, że do świątecznych przecen zostanie coś jeszcze w sklepach z tej kolekcji. A wam jak się podoba ten look?

Reklama

Więcej stylizacji od H&M:

Solange Knowles w H&M Studio

Kolekcja H&M Studio - lookbook

Ashley Benson w kampanii H&M

Zajrzyjcie do galerii z Agnieszką Szulim: