Marka Levi’s zaprosiła do współpracy 2 postaci ze świata polskiego show-biznesu. Historie Agnieszki Szulim i Antka Pawlickiego stały się inspiracją do powstania sesji zdjęciowych, w których bohaterom towarzyszą kultowe ubrania tej amerykańskiej marki. W nasze ręce trafił backstage sesji, której gwiazdą została Agnieszka Szulim, dziennikarka znana ze swojego buntowniczego charakteru i ciętego języka. Sesja z gwiazdami to część projektu "Live in Levi's".



Agnieszka Szulim dla Levi's

Obie sesje odbyły się Warszawie, w kilku lokalizacjach bliskich bohaterom zdjęć. Inspiracją do ich powstania była globalna kampania „Live In Levi’s”, pokazująca autentyczne historie fanów marki, którym dżinsy i ubrania brandu towarzyszą w wyjątkowych momentach życia. Autorem zdjęć Agnieszki jest Adam Pluciński.

