Tym razem nasze przesłuchanie przeszła znana dziennikarka Agnieszka Szczurek-Wesołowska. Dowiedzcie się zatem więcej o wschodzącej gwieździe TVNu i żonie Kuby Wesołowskiego. Co lubi, czego nie znosi? A z kim zamieniłaby się na szafę?

Nazywam się…



Agnieszka Wesołowska

Jestem…



Dziennikarką

3 słowa najlepiej opisujące mój styl to…



Luźna elegancja, wygoda.

Kocham modę bo…



W fantastyczny sposób łączy ze sobą 2 skrajności: to, co błahe z tym, co fundamentalne. Można modzie zarzucić, że jest trywialna, ale nikt nie może zaprzeczyć, że jest nieodłączną częścią życia każdego człowieka. Pozwala wyrażać swoją osobowość i zapewnia sporo zabawy.

Mam słabość do…



Swetrów i…błyskotek

W mojej szafie jest za dużo…



Wszystkiego!

Inspiruje mnie styl…



Chiarry Ferragni

Ikoną mody jest dla mnie…



Kate Moss

Mogłabym się zamienić na szafę z…



Victorią Beckham

Gdybym miała chodzić w ciuchach tylko jednego projektanta byłby to…



Riccardo Tisci lub Olivier Rousteing – nie mogę zdecydować się na jednego 

Ciuch, który darzę sentymentem…



Chyba większość – dlatego tak trudno zrobić mi gruntowne porządki w szafie.



fot. ONS.pl

Moje modowe motto to…



Klasyka jest kluczem do sukcesu lub jak kto woli: mniej znaczy więcej.

Moja modowa zbrodnia…



Gdy coś kupię, wszystkie inne rzeczy odstawiam w kąt. W tym temacie jestem recydywistką.

Zawsze chciałam założyć, ale nigdy się nie odważyłam...



Nie ma takiej rzeczy - jak coś chcę, to zakładam, a później niech się dzieje, co chce ;)

Najmodniejsze miasto to według mnie...



Jednak niezmiennie Paryż. Nic na to nie poradzę.

Najwspanialszy modowy item, który mam w szafie…



Duża torba Prady z beżowej skóry – jest tak piękna, że nie mam sumienia jej nosić.

Zawsze mam w torbie/kieszeni…



Telefon

Kocham…



Rodzinę 

Nie znoszę...



Kłamstwa, obłudy i hipokryzji

Moja aktualna obsesja...



Jest ich kilka: płaszcze (bo jest jesień), swetry (bo idzie zima), odjechane kolczyki (bo fajnie wygląda dyskretnie błyszczące ucho) i kozaki za kolano (bo są seksowne i nadają się na mrozy).

Zimą 2016 w mojej szafie musi znaleźć się…



Ciepłe okrycie wierzchnie i ciepłe buty!

Myśl, która przyszła mi teraz do głowy...



„Jestem stara…”

