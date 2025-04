Agnieszka Popielewicz to w ostatnim czasie jest jedną z najbardziej rozchwytywanych polskich gwiazd. Wszystko przez jej sekretny ślub z muzykiem Grzegorzem Hyży i zaskakującej decyzji, którą dziennikarka podjęła tuż po zaślubinach.



Agnieszka Popielewicz zaskoczyła wszystkich!

Jednak życie osobiste gwiazdy nie jest do końca w kręgu naszych zainteresować, my bardziej zwracamy uwagę na to, w co młoda żona się ubiera. A tutaj ciężko złapać ją na jakiejś większej wpadce. Agnieszka upodobała sobie kobiece stylizacje z rockowymi akcentami, które doskonale do niej pasuj. Na taki styl postawiła również w ostatnich dniach. Czarna asymetryczna spódnica, dżinsowa kurtka i efektowne buty na obcasie. My jesteśmy na tak!

Modny look w stylu Agnieszki Popielewicz

Modną asymetryczną spódnicę wykonaną z imitacji skóry znalazłyśmy w najnowszej jesiennej kolekcji marki Zara. Czarny top na cienkich ramiączkach i kurtkę dżinsową z delikatnymi przetarciami wypatrzyłyśmy w H&M. Do tego zestawu dodałyśmy jeszcze seksowne sandałki na obcasie (Topshop) - zdobione bardzo modnymi frędzlami oraz stalowy zegarek i bransoletkę z najnowszych propozycji Guess. Przysłowiową wisienką na torcie jest tutaj delikatna różowa szminka z matowym wykończeniem. Jak oceniacie nasz zestaw? Podoba się wam?

