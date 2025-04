Agnieszka Kaczorowska często pokazuje się w ubraniach ekskluzywnych marek, ale ku uciesze swoich fanek nie rezygnuje także z ciuchów z popularnych sieciówek i to wcale nie tych drogich. Na swoim Instagramie pokazała ostatnio piękny kombinezon z Sinsay. Jak wygląda i ile kosztuje?

Agnieszka Kaczorowska w kombinezonie z Sinsay

Paski królują każdego lata, a najbliższe miesiące wcale nie będą wyjątkiem. Kombinezon z Sinsay, który wybrała Agnieszka Kaczorowka, ma cienkie białe prążki na czarnym tle. Dzięki ich pionowej orientacji kombinezon doskonale wyszczupla i wydłuża sylwetkę.

Kombinezon z Sinsay ma cienkie ramiączka i kopertowy dekolt. Pod biustem jest zebrany na gumce, a dodatkowo możesz go przewiązać wstążeczką. Dzięki temu doskonale podkreśla talię, kamuflując przy okazji mankamenty figury. Ma długie nogawki o średnio szerokim i prostym kroju.

Kombinezon Agnieszki Kaczorowskiej kosztuje 59,99 zł i jest dostępny w sklepie online marki Sinsay. Jest dostępny również model z delikatnym roślinnym motywem na czarnym tle oraz w biało-beżowej wersji w liście palmy.

Możesz go kupić w rozmiarach od XXS do XL. Jest uszyty z miękkiej wiskozy, która pozwala skórze oddychać i jest naprawdę przewiewna. To idealny materiał na lato!

fot. Materiały prasowe

Jak nosić kombinezon w paski z Sinsay?

Ponieważ kombinezon Agnieszki Kaczorowskiej ma mocny wzór, zrezygnuj raczej z łączeniem go z intensywnymi kolorami czy innymi wzorami. Świetnie sprawdzi się w towarzystwie pastelowych barw oraz odcieni brązu i beżu.

Jak pokazuje aktorka, kombinezon z Sinsay doskonale wygląda też z jeansem. Klasyczna katana doskonale uzupełni tę stylizację, a przy okazji ochroni cię przed chłodem.

Modne sandałki na słupku pomogą wydłużyć dodatkowo nogi, a jednocześnie są bardzo wygodnym wyborem, za który podziękują ci twoje nogi. Jeśli wolisz płaskie buty, wybierz klasyczne tenisówki lub espadryle.

