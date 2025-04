Agnieszka Kaczorowska pojawiła się ostatnio w butiku Teresy Rosati w czerwonym płaszczu i czarnej mini. Sukienka projektu tej doświadczonej polskie designerki ukryta była pod fantastycznym okryciem. Szlafrokowy płaszcz wyglądał bardzo efektownie i sexy. Uznajemy, że czerwony płaszcz to must-have każdej kobiety. Na pewno przyda się na wiele, wiele okazji.

Ubierz się jak Agnieszka Kaczorowska

Aktorka i tancerka miała na sobie mini ozdobioną frędzlami a do tego niewielką torebkę i szpilki w kolorze nude. Czerwone pazurki i delikatny błyszczyk na ustach. Wszystko fajnie ze sobą grało. Jednak o całości stanowił wcześniej wspomniany płaszcz, który przyćmił inne elementy tej stylizacji.

Płaszcz w jej stylu znalazłyśmy w zimowej kolekcji polskiej marki Aryton, zaś sukienkę w nowej linii Tally Weijl. Do tego czarna kopertówka z Wittchen i beżowe szpilki z New Yorkera. Całość uzupełniłyśmy czerwonym lakierem do paznokci Joko. Jak wam się podoba?

