36-letnia Agnieszka Cegielska to bez wątpienia jedna z najlepiej ubranych Polek. Udowodniła to również swoją ostatnią stylizacją! Gwiazda na początku tego tygodnia pojawiła się na prezentacji najnowszej kolekcji marki Tous. Specjalnie na tę okazję wybrała niezobowiązujący, ale bardzo stylowy zestaw. Kluczowe znaczenie odegrał tutaj czerwony płaszcz. My jesteśmy pod wrażeniem!

Ubierz się jak Agnieszka Cegielska!

Stylizacja, którą miała na sobie celebrytka, jest świetnym rozwiązaniem na co dzień. Sprawdzi się podczas biznesowego spotkania, randki z ukochanym lub kolacji w gronie rodzinnym. Dodatkowo możecie ją z łatwością odtworzyć. Jak? Zajrzyjcie do naszej galerii!

/fot: Agnieszka Cegielska/ONS.pl/

Podobny płaszcz udało się nam znaleźć wśród najnowszych propozycji marki Zara. Klasyczne, granatowe dżinsy wypatrzyłyśmy w H&M, a czarną koszulę z dekoltem w kształcie litery "V" w Mango. Do tego stylowe dodatki! Welurowe szpilki z Topshopu oraz granatowa torebka i złoty zegarek marki Tous. Prawda, że to łatwe!



