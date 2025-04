Agata Młynarska w czasie ostatnich kilku lat zmieniła się w prawdziwą seksbombę. Musimy przyznać, że wygląda znakomicie. Dzisiaj nawet w zwykłych dżinsach i casualowej koszuli prezentuje się stylowo. Aż ciężko uwierzyć, że w tym roku skończy 51 lat!

Zainspiruj się stylem gwiazdy

Dziennikarka podczas nagrania do jednego z odcinków programu "Świat się kręci" miała na sobie prosty zestaw. Jego podstawą była koszula wykonana z materiału imitującego zamsz. Ten prosty look jest świetną inspiracją dla kobiet w średnim wieku. Gdzie kupić podobne ubrania i dodatki?

Dżinsy modelujące sylwetkę i biały t-shirt z dekoltem w serek znalazłyśmy w H&M. Kamelową koszule wypatrzyłyśmy w kolekcji Glamorous (rzeczy tej marki znajdziecie na Zalando.pl), a beżowe szpilki to propozycja marki Prima Moda. Do tego jeszcze stylowe oprawki - my wybrałyśmy model Prady.

/fot. ONS.pl/

