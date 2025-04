Tym razem kreatywny team adidas Originals x Rita Ora postanowił zabrać swoich fanów w daleką podróż w kosmos tworząc najnowszą kolekcję marki na jesień 2015. Inspiracją dla artystki był zmieniający się kształt księżyca. Mieniąca się gra świateł oraz tajemnicza, ciemna strona satelity dominują w wielowymiarowej kolekcji, której elementy w zależności od kąta padania światła mają inny kolor i fakturę.

adidas Originals by Rita Ora

2 razy do roku do sklepów marki trafiają kolekcję ubrań i butów inspirowanych stylem życia i twórczością brytyjskiej gwiazdy pop. Space Shifter Pack to pierwsza z 4 linii zaplanowanych na ten sezon. W kolekcji zobaczymy nową odsłonę kultowych klasyków. Dzięki połączeniu czerni z błyszczącymi elementami modele butów nabrały kosmicznego wyglądu.

Co znajdziecie w kolekcji?

Fanom nieoczywistych rozwiązań z pewnością przypadnie do gustu oryginalny kombinezon. Projekt swoim prostym krojem nawiązuje do lat 60. Linię uzupełniają klasyczne bluzy, track topy i spodenki. Zdjęcia wszystkich elementów linii znajdziecie zaglądając do naszej galerii.

|1. odsłona nowej kolekcji, czyli linia Space Shifter Pack pojawi się w sklepach już we wrześniu.|

