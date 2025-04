Jesienno-zimowa propozycja adidas Originals by Jeremy Scott to szalony miks barwnych wzorów, ciekawych faktur i kultowych krojów. Zatem wszystko to do czego przyzwyczaił nas dyrektor kreatywny domu mody Moschino. Tym razem znany projektant tworząc nową kolekcję połączył siły z Kennym Schartem, co zaowocowało powstaniem zabawnej i zwariowanej kolekcji pełnej bajkowych nadruków, kocich printów, cekinów i oczywiście skrzydeł. Wszystko bardzo w stylu lat 90.



adidas Originals by Jeremy Scott na jesień 2014

Jeremy Scott znany jest z zamiłowania do mieszania kolorów, tkanin oraz zwariowanych wzorów. Tym razem do prezentacji kolekcji wybrał najlepszą portugalską modelkę Sarę Sampaio, która w sesji w stylu lat 80. i 90. wygląda fantastycznie!

Pierwsze modele jesiennej kolekcji trafią do sklepów już w lipcu, kolejna doza jesiennego szaleństwa na początku października.

