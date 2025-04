Modowe eksperymenty mogą okazać się zgubne... Nawet dla kobiet, które z modą są obeznane i które zazwyczaj wszelkie szaleństwa stylizacyjne umieją odpowiednio "ograć". Taką kobietą od lat jest Ada Fijał. Ale nie tym razem! Ostatnio przyłapałyśmy ją na modowej wpadce.

Na urodzinach jednego z magazynów modowych, Ada miała na sobie oversizeowy, błyszczący garnitur z obszerną marynarką i spodniami. Zestaw co prawda "ukrywał" wszelkie atuty sylwetki gwiazdy, ale byłby do zniesienia. Gdyby nie fakt, że Ada dobrała do kompletu Air Maxy. A te przy dużych spodniach z podwiniętymi nogawkami wyglądały co najmniej zabawnie. Takie sportowe buty sprawdziłyby się przy bardziej eleganckim zestawie, ale w połączeniu z wąskimi spodniami, jak chociażby cygaretki. Tym razem Ada nas nie zachwyciła!

