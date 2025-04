8 najlepszych stylizacji z jesiennych lookbooków!

Co będzie modne jesienią? Jakie kolory i wzory będą obowiązywać w sezonie jesień/zima 2013/14? Odpowiedzi szukajcie w lookbookach najpopularniejszych sieciówek! Specjalnie dla was wybraliśmy 8 stylizacji, które najlepiej wpisują się w najnowsze trendy!

Reklama

W poszukiwaniu inspirujących trendów i stylizacji na nowy sezon, warto skrupulatnie przeglądać lookbooki popularnych marek. Zrobiliśmy to za was, by wyłowić prawdziwe perełki! Oto 8 stylizacji z najnowszych lookbooków, które redaktorki We-Dwoje.pl zgodnie uznały za najmodniejsze!

[CMS_PAGE_BREAK:C&A - szkolny look]

C&A - szkolny look

Jesień to czas powrotów do szkoły i na uczelnie! Jeśli lubicie szkolny look, to mamy dla was młodzieżową, zabawną propozycję od marki C&A. Zestawiono tu klasyczną dżinsową spódniczkę na szelkach, z bluzą w modny deseń oraz uroczym kapeluszem.

Fot. C&A

[CMS_PAGE_BREAK:Caterina - klasyczna elegancja]

Caterina - klasyczna elegancja

Dla tradycjonalistek - szyk i klasa w wydaniu marki Caterina. Obcisłe spodnie, ponczo z rękawkami i futerkiem oraz skórzane rękawiczki to idealny zestaw na jesienny spacer w towarzystwie eleganckiego mężczyzny.

Fot.Caterina

[CMS_PAGE_BREAK:Gatta - legginsy w roli głównej]

Gatta - legginsy w roli głównej

Kochacie legginsy? Nie wyobrażacie sobie swojej garderoby bez ulubionej pary? To świetnie! W sezonie jesienno-zimowym wciąż będziemy je nosić! W połączeniu z czarnym golfem i ciekawymi dodatkami tworzą look uniwersalny, pasujący do każdego typu urody i na wiele okazji.

Fot. Gatta

[CMS_PAGE_BREAK:Ochnik - czarny total look]

Ochnik - czarny total look

Czarny total look wraz z jesiennymi trendami. Klasyka, klasyka i jeszcze raz klasyka. W połączeniu z wysoką jakością marki Ochnik, tworzy look idealnie stworzony dla kobiety eleganckiej i szykownej.

Fot. Ochnik

[CMS_PAGE_BREAK:Pepe Jeans - miejski styl]

Pepe Jeans - miejski styl

Lubicie niezobowiązujący styl miejski? Jeśli tak, to propozycja Pepe Jeans jest wprost stworzona dla was! Jest tu wszystko: nonszalancki luz, dżins, kratka, skóra i moro, a mimo mi całość nie wygląda na przestylizowaną.

Fot. Pepe Jeans

[CMS_PAGE_BREAK:Primark - mix deseni]

Primark - mix deseni

Jesienią odważnie miksujemy desenie i tkaniny. Wymaga to wprawdzie odrobiny wyczucia, ale jeśli zainpirujemy się odpowiednimi wzorami, jak choćby tą stylizacją marki Primark - efekt murowany! Mix deseni i tkanin w wersji wieczorowej - jesteśmy na tak!

Fot. Primark

[CMS_PAGE_BREAK:Solar - popielaty oversize]

Solar - popielaty oversize

Popielaty będzie prawdziwym hitem nowego sezonu! W połączeniu z fasonem oversize prezentuje się on szczególnie stylowo! Ta stylizacja marki Solar absolutnie nas urzekła!

Fot. Solar

[CMS_PAGE_BREAK:Zara - modna kratka]

Zara - modna kratka

Kratka to zdecydowanie najmodniejszy deseń sezonu jesień-zima 2013/14! Modna jest zarówno ta klasyczna, jak i różne jej warianty. Nam sposobała się ta proponowana przez markę Zara - czerowno-czarna w zestawieniu z innymi elementami gaderoby w klasycznej czerni.

Reklama

Fot. Zara