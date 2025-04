Fashion Designer Awards to prestiżowy konkurs organizowany od 2008 roku przez Joannę Sokołowską- Pronobis. Tegoroczna edycja zebrała aż 347 zgłoszeń. Zachwyt wywołały artystycznie wykonane teczki z rysunkami żurnalowymi, ciekawe wzorniki tkanin i dodatki krawieckie. Kreacje młodych projektantów inspirowane hasłem Moods of the Night obfitowały w oryginalne faktury, niebanalne kroje. W projektach dominowała czerń i srebro, niektórzy debiutanci pokusili się o kolory zachodu słońca i pastele...



Obrady jury 7. Fashion Designer Awards

W H15 Boutique Hotel odbyły się pierwsze obrady jury tegorocznej edycji. Jury konkursu m.in.: Tomasz Ossolińki, duet Bizuu, Lidia Kalita, Beata Sadowska, Andrzej Foder, Marieta Żukowska, Joanna Horodyńska z wielkim zapałem weryfikowali nadesłane prace konkursowe. Po głosowaniu i zliczeniu punktacji wyłoniono grupę 30 młodych designerów. Spośród wybranych projektantów – tylko 20 z nich będzie miało szansę zaprezentować swoje projekty na Półfinale 28. marca w Centrum Złote Tarasy.

1. Asman Monika - Józefosław

2. Augustyniak Julita - Łódź

3. Bartmańska Klaudia - Zamość

4. Bogucki Rafał - Warszawa

5. Chmielewska Angelika - Warszawa

6. Filip Karolina - Warszawa

7. Gawryszewska Paulina - Warszawa

8. Gniłka Agnieszka - Kobiernice

9. Golec Natalia - Gdynia

10. Gorczyca Marta - Skołyszyn

11. Gorczycki Marcin - Warszawa

12. Gromadzińska Monika - Łódź

13. Halarewicz Anna/ Hofman Magdalena – Warszawa/Dziwnów

14. Jendryka Aleksandra - Łódź

15. Kałęcka Anna - Warszawa

16. Kimak Luiza - Leszno

17. Koczara Marta/ Matera Małgorzata - Warszawa

18. Kwapisz Zuzanna - Warszawa

19. Murzyn Anna - Zakopane

20. Nikołajewska Simona - Częstochowa

21. Pietrzyk Edyta - Warszawa

22. Pilipiuk Nika - Warszawa

23. Poraziński Dastin - Warszawa

24. Rafał Klaudia – Biała Podlaska

25. Sikorska Joanna - Częstochowa

26. Świątkowska Paulina - Łowicz

27. Świderska Patrycja - Łódź

28. Ulasova Elena - Warszawa

29. Wójciak Michał - Kraków

30. Wróbel Agnieszka - Sanok

Młodzi projektanci na kolejnym etapie przed Jurorami FDA zaprezentują dwie odszyte sylwetki. Spośród 30 uczestników Jury wybierze 20, których projekty będzie można zobaczyć na Półfinale 28 marca 2015 roku o godz. 1500 w Złotych Tarasach w Warszawie.