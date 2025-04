Jak się okazuje w Cannes triumfy święcą nie tylko filmy fabularne, ale i bajki. I właśnie na premierze animowanego filmu "W głowie się nie mieści" ("Inside Out"), można było spotkać kilka gwiazd wielkiego formatu a do tego 2 piękne top modelki - Lily Donaldson i Sarę Sampaio. Najpiękniej naszym zdaniem prezentowała się 57-letnia Andie McDowell. Aktora w pomarańczowej kreacje Eliego Saaba wyglądała pięknie! Głęboki dekolt w kształcie litery "V" był bardzo sexy a koronki niezwykle romantyczne. Piękne połączenie - no, w końcu to Elie Saab.

Gwiazdy na czerwonym dywanie w Cannes 2015

Oprócz niej wszyscy zwrócili uwagę na Evę Longorię. Uwielbiana przez miliony gwiazda postawiła na kreację latynoskiej projektantki Gabrieli Cadeny. Suknia piękna jednak biorąc pod uwagę brak wcięcia w talii, aktorka nie wyglądała w niej najlepiej.

Obok nich można było zauważyć Paris Hilton. Celebrytka jak zwykle zaprezentowała look "na bogato". Zdobiona złotą nicią suknia do ziemi wyglądała ładnie a sama Hilton też niezgorzej. A na koniec Victoria Silvstedt. 40-letnia celebrytka ze szwedzkim paszportem wciąż wygląda zjawiskowo. Mistrzyni udanych operacji plastycznych postawiła na burzę włosów w kolorze blond i suknię z koronki. Elegancka, kobieca i romantyczna. Bardzo nam się spodobał fakt, że Silvstedt zrezygnowała z wyuzdanego stylu jaki zazwyczaj reprezentuje i w Cannes pokazała klasę.

