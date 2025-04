Trendy na wiosnę 2020 łączą w sobie wiele elementów, które znamy już z poprzednich lat, a nawet dziesięcioleci. W wielkim stylu wraca moda lat 80., 90. i 2000. - i chociaż na początku podchodziłyśmy do niektórych trendów bardzo nieufnie, z czasem przekonałyśmy się nawet do tych, które wydają się bardzo ekstrawaganckie.

Reklama

Co warto nosić tej wiosny? Przede wszystkim to, w czym czujesz się dobrze. Moda w tym roku kładzie mocny nacisk na komfort - na szczęście! Zobacz 6 największych trendów, które w tym roku powinny znaleźć się w twojej szafie.

Bufiaste rękawy

Trendsetterki noszą je już od kilku sezonów. Tej wiosny również będą modne - a do kolekcji sieciówek powróciły ze zdwojoną siłą. W nadchodzących miesiącach nie poprzestaniemy jednak na subtelnych bufkach przy krótkich rękawkach: długie rękawy dają większe pole do popisu, a im są szersze, tym lepsze. Nie obawiaj się ich - wbrew pozorom nie poszerzają optycznie ramion.

Falbany

...i to nie tylko na dole sukienek i spódnic. W tym sezonie nosimy je w każdej odsłonie - także te wszyte nie poziomo, a pionowo! Falbany pięknie wyszczuplają sylwetkę i sprawiają, że optycznie wydaje się dłuższa.

Asymetria to jeden z najbardziej wyrazistych trendów w modzie. W połączeniu z falbanami stworzy zestaw, któremu naprawdę ciężko będzie się oprzeć. Falbany są wyjątkowo kobiece i najchętniej nosiłybyśmy je każdego dnia.

Paski w każdym wydaniu

Zarówno te poziome, pionowe i jako drobna kratka - pasy w tym sezonie mają szansę przebić nawet grochy. Nosimy je wszędzie - na sukienkami, kombinezonach oraz lekkich swetrach.

Odpowiednio zestawione potrafią działać naprawdę świetnie na sylwetkę. Wysmuklą ją, a do tego wyglądają wyjątkowo dziewczęco. Marynarka w paski to must have w każdej szafie!

Mikroszorty

Wśród trendów na wiosnę 2020 pojawiły się również spodenki, które prawie nic nie zakrywają. Wbrew pozorom to nie żart. Chociaż wydaje się, że nie ma możliwości, by tak krótkie szorty były wygodne, to właśnie one są najmodniejszymi spodenkami na wiosnę.

W nich niestety mało kto dobrze wygląda. Żeby dobrze się w nich prezentować, trzeba mieć naprawdę długie i szczupłe nogi.

Jeansy

I to w aż trzech fasonach. Dzwony nieśmiało wkraczają znowu do sieciówek. Te z wysokim stanem wyszczuplają nogi i wyglądają naprawdę dobrze! Jeśli nie możesz się do nich przekonać, wybierz spodnie z mniej rozkloszowanymi nogawkami. Projektanci lansują też dzwony z łączonych materiałów. Patchwork oraz zakładki królują w tym sezonie.

Kombinezony

Kombinezony będziemy nosić w każdym wydaniu, ale warto przyjrzeć się szczególnie tym z jeansu lub lyocellu. Pięknie podkreślają figurę i są świetne na chłodniejsze dni!

Reklama

To też może cię zainteresować:

Spodnie typu paperbag to hit wiosny 2020. Gdzie je kupić?

4 modne sukienki na wiosnę, które kupisz na wyprzedaży

Sukienka, która stała się hitem Instagrama jest teraz w promocji