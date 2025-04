W warszawskim klubie Hard Rock Cafe odbyła się konferencja prasowa zbliżającego się wielkimi krokami 51. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Na spotkaniu pojawiło się kilkanaście gwiazd, które promowały swoje występy. Wśród nich można było zobaczyć Halinę Mlynkovą, która w dość wyzywającej stylizacji zachowała klasę. Czarna bardotka i transparentna bluzka w połączeniu ze spodniami 3/4, oraz szpilkami nude wyglądała ultra seksownie.

Reklama

2. najlepiej ubraną gwiazdą podczas konferencji 51. KFPP Opole 2014 była Margaret. Młoda gwiazdka wybrała look doskonały do swojego wieku. Obcisła spódnica w paski i top w groszki stworzyły spójny look. Do tego ekstrawagancki bomber i niebieska kopertówka. Trzeba przyznać, że styliści Margaret wiedzą co robią, bo piosenkarka zawsze wygląda modnie, młodzieżowo i po prostu ładnie. Zgadzacie się?

Reklama

Więcej stylizacji gwiazd:

Ubierz się jak Jennifer Lopez

Pastelowy look w stylu Małgorzaty Rozenek

Ubierz się jak Joanna Krupa

Zajrzyjcie do galerii ze zdjęciami z konferencji 51. KFPP Opole 2014: