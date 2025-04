5 typów sukienek idealnych na imprezę

Wielkimi krokami zbliżają się Andrzejki, później jest Sylwester, a po nim czas szalonych imprez karnawałowych. I odwieczny problem każdej kobiety pt. „Nie mam się w co ubrać”. Oto sukienki, które doskonale sprawdzą się na wieczornym party bez względu na okoliczności.

Czy to będzie karnawał, Sylwester, czy impreza bez specjalnej okazji, warto mieć w szafie odpowiednią sukienką lub nawet kilka. Bo zakładając sukienkę wygląda się kobieco, wyjątkowo i elegancko, a poza tym odpada problem umiejętnego połączenia różnych części garderoby, tak by wszystko ze sobą współgrało. Odpowiednia sukienka potrafi czynić cuda, bo umiejętnie zakrywa to czego nie lubimy i eksponuje to, co podkreślić chcemy. Poza tym załatwia sprawę stroju, bo wystarczy do niej dobrać dodatki i buty, ewentualnie narzucić coś na wierzch. Ale to i tak łatwiejsze zadanie niż wybór odpowiednich spodni lub spódnicy, bluzki, marynarki lub sweterka. Jedno ubranie i wyglądacie bosko! Zatem wybierzcie wariant najbardziej pasujący do Was.

Oto 5 typów sukienek modnych w obowiązującym sezonie:

Romantyczna czyli koronkowe wariacje



Koronkowych inspiracji w obowiązującym sezonie nie brakuje. Koronki możemy znaleźć niemal na każdej części garderoby i tych eleganckich, jak chociażby jedwabne bluzki czy wieczorowe sukienki, i tych typowo codziennych, jak dżinsowe koszule, czy bluzy. Koronka w połączeniu z wieczorową sukienką to duet wręcz idealny. Jest kobieca, zmysłowa i elegancka, a w dodatku sprawdzi się niemal w każdej sytuacji. Oto kilka sukienek z niezwykle kobiecą koronką. Bez problemu znajdziecie zbliżone propozycje w niemal każdej sieciówce.

Drapieżna czyli zwierzęcych nadruków czar



Sukienki ze zwierzęcym nadrukiem to doskonały sposób na wyróżnienie się w tłumie. Do wyboru gepardzie cętki, motyw wężowej skóry lub zebra. Propozycje idealne dla kobiet, które kochają stylizacje z pazurem, eleganckie, ale za to przykuwające uwagę wyrazistym wzorem. A motywy zwierzęce cieszą się ogromną popularnością, w wydaniu wieczorowo-imprezowym również.

Na bogato czyli cekiny i barokowe wzory



Bo na imprezie warto błyszczeć, zatem cekiny w stylizacji wieczorowej sprawdzą się doskonale. Najwięcej cekinowych propozycji znajdziecie w kolorze czerni, ale bardziej odważnym polecamy złoto, srebro i szmaragd (choć tak błyszczące kreacje warto raczej zarezerwować na Sylwester i karnawał, Andrzejki zdecydowanie lepiej komponują się ze skromniejszą sukienką). Dla tych co za cekinami nie przepadają, przygotowaliśmy propozycje zainspirowane barokowym bogactwem , łączące czerń ze złotem. W takiej sukience na pewno przyciągniecie zazdrosne spojrzenia.

Z pazurem czyli skóra i frędzle w wydaniu wieczorowym



Odważnie i z charakterem, a jednocześnie elegancko i kobieco. Skóra w wersji glamour doskonale sprawdzi się na imprezie. Możecie postawić na skórzany total look lub wybrać sukienkę ze skórzanymi wstawkami. Oryginalne wstawki i różnice w fakturze nawet prostej sukience dodadzą wyrazistości. Jak nie skóra, to może frędzle?

Oversize czyli objętość też może być sexy



Bo nie tylko sukienki tuby mogą być kobiece i seksowne. Te w wersji oversize sprawdzą się doskonale zarówno, gdy jesteś filigranową kobietką lub gdy chcesz ukryć partie ciała, za którymi nie przepadasz. W sukience o dużej objętości będziesz wyglądać na szczuplejszą. A jeśli w dodatku jesteś szczęśliwą posiadaczką długich, smukłych nóg, to ten krój jest wręcz stworzony dla Ciebie. Krótka sukienka w wersji oversize przykuwa uwagę do nóg i sprawia, że to one wysuwają się na pierwszy plan.

