5 tiulowych spódnic - trend z salonów!

Kojarzące się z baletnicami spódnica tiulowa z wielkim impetem wkroczył na salony. Pojawiają się w mini, midi i maxi wersji. A którym celebrytkom przypadł ten model do gustu? Koniecznie zobaczcie!

Reklama

Podkreślające talię, lecz tuszujące bardzo masywne uda spódnice pokochało wiele polskich gwiazd. Są wygodne, zwiewne i niezwykle oryginalne. W towarzystwie jednokolorowej bluzeczki lub koszuli wyglądają bardzo modnie. Zobaczcie tiul w pięciu, kolorystycznych odsłonach!

Anna Wendzikowska

Premiera filmu "Układ Zamknięty" zebrała całą, towarzyską śmietankę. Wśród gości znalazła się polska dziennikarka i aktorka. Ubrana w białą, gładką bluzkę i zielono-niebieską, tiulową spódnicę prezentowała się rewelacyjnie. Jesteście tego samego zdania?

Zofia Maria Ślotała

Byłej modelki i obecnej stylistki nie mogło zabraknąć na 8 edycji Fashionphilosophy Fashion Week Poland. I jak przystało na modową znawczynię zachwyciła pozostałych gości swoją pastelową stylizacją. W rolach głównych: tiulowa spódnica i w tym samym kolorze ramoneska, która dopełniła look.

Paulina Sykut-Jeżyna

Pogodynka i prowadząca muzyczne show ma idealną figurę. Cokolwiek ubierze, wygląda zjawiskowo! Podczas jednego z odcinków "Must be the music" pojawiła się w biało-czarnym zestawie. Połączenie jednokolorowej bluzeczki z tiulową spódnicą to modowy strzał w dziesiątkę!

Anna Mucha

Polska aktorka od jakiegoś czasu jest ambasadorką marki Missiu. Anna Mucha sama zaprojektowała 4 modele bransoletek, które zaprezentowała podczas sesji zdjęciowej. Nas jednak zachwyciła bajkowa stylizacja celebrytki. A was?

Reklama

Weronika Książkiewicz

Polska aktorka na premierę "Kac Wawa" przybyła w klasycznej, białej koszuli i tiulowej, z falbankami spódniczce. Prezentowała się elegancko, dziewczęco, a zarazem seksownie. Komu przypadł do gustu taki zestaw?