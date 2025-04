5 nawiększych mitów modowych w które wierzysz!

Pewne tezy dotyczące korygowania figury za pomocą stroju uznawane są za ponadczasowe i uniwersalne, niezależnie od rozmiaru i kształtów. A wcale tak nie jest... Właśnie przez to wiele kobiet rezygnuje z rzeczy, które byłyby dla nich dobre, albo nosi te, które wyrządzają krzywdę sylwetce. Koniec z tym! Obalamy stylizacyjne mity.

fot. kolaż polki.pl/ wedwoje

MIT 1. Pionowe paski wysmuklają, poziome - pogrubiają

Bzdura, bzdura i jeszcze raz bzdura. Kwestia wysmuklania, lub pogrubiania nie tkwi w kształcie, tylko w wielkości wzoru. Chociaż prawdą jest, że wszelkie pionowe kształty nas wydłużają optycznie, to paradoksalnie grube pionowe paski mogą nam dodać centymetrów, a drobne poziome - odjąć.

To kwestia "oszukania" naszej percepcji. Obszerne pasy są wyraziste i bardzo rzucają się w oczy. Dużo cieniutkich zaś sprawia, że dostajemy "oczopląsu" i wydajemy się mniejsze niż w rzeczywistości.

MIT 2. Buty na obcasie zawsze sprawią, że będziesz zgrabniejsza

To z kolei spore niedopowiedzenie. Po pierwsze liczy się wysokość obcasa. Obcas 7-8 cm sprawia, że chodzimy z większą gracją, prostujemy plecy i kołyszemy biodrami. Ale już wyższa szpilka każdą kobietę, prędzej czy później zmęczy. A wtedy, nawet najszczuplejsze dziewczyny zaczynają chodzić ciężko, stawiając z bólem każdy krok, co przypomina nieco spacer słonia.

Ważna jest też grubość obcasa. Buty na cienkiej szpilce optycznie pogrubią łydki, zwłaszcza te bardziej masywne. Najbardziej bezpieczne są buty na słupku.

MIT 3. Duża torba odwróci uwagę od krągłej sylwetki

I znowu rzucane przez stylistów zdanie, zostaje źle zinterpretowane. Owszem, duża torba może stanowić "zmyłkę" odwracającą wzrok od większej sywetki. Jest jednak bardzo ważne "ale"!

Ta zasada tyczy się dosyć wysokich dziewczyn, które chcą wysmuklić się optycznie. Niskie, jeśli założą dużą torbę, na krótkim pasku na ramię, optycznie "przybiją" się do ziemi. Mogą wówczas wyglądać na jeszcze niższe i jeszcze krąglejsze.

MIT 4. Krój oversize pomoże schować nadmiar tłuszczyku

W tym micie jest sporo prawdy, jednak znowu jest ona źle interpretowana. Oversize rzeczywiście jest korzystny dla pań w rozmiarze plus size. Ale nie wszystkich. Te z dużymi biustami będą w oversize'owych bluzkach wyglądały, jak w namiotach.

Istotny jest także rodzaj materiału. Sztywniejszy "ujarzmi" fałdki, ale już lekki, zwiewny może je niepotrzebnie podkreślić.

MIT 5. Pasek w talii wydobędzie zmysłową kobiecość

To prawda - o ile jest, co wydobywać... A konkretniej, o ile kobieta naprawdę jest posiadaczką talii. W innym wypadku, pasek będzie wyglądał komicznie i tylko przykuje uwagę do braku talii lub oponki na brzuchu.

Co więcej, twierdzenie o wysmuklającej funkcji podkreślania talii paskiem może też zmylić posiadaczki krótkigo korpusu tj. odcinka taliowego, które przez pasek jeszcze bardziej go skrócą i będą wyglądały krępo.