4 stylizacje świąteczno - sylwestrowe

Zobaczcie stylizacje z kloszowanymi, pięknymi sukienkami, które sprawdzą podczas świąt lub Sylwestra.



Do Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra zostało coraz mniej czasu. W tym roku nie mamy jednak najmniejszej wątpliwości co do tego, w czym się zaprezentować. Stawiamy bowiem na kloszowane sukienki. To właśnie one będą bazą do stworzenia naszych świątecznych stylizacji. Jakich? Zobaczcie same!

Mała czarna

Coco Chanel mawiała: Moda przemija, styl pozostaje. Jeśli więc nie masz pomysłu na swój look, postaw na klasykę. Jakby nie było mała czarna sprawdzi się w każdej sytuacji. Stawiając na rozkloszowaną sukienkę świetnie podkreślisz talię. Jeśli uznasz, że będzie ci w niej chłodno, zestaw ją z marynarką. Dodatkowo dobierz do niej stylowe czółenka, najlepiej w tym samym kolorze co sukienka, połyskującą kopertówkę oraz obowiązkowo perły. Idealnym dopełnieniem tej stylizacji będzie czerwień na ustach.

Świąteczna czerwień

Święta Bożego Narodzenia trudno wyobrazić sobie bez czerwieni. Właśnie dlatego nie mogło zabraknąć jej w naszej kolejnej propozycji. Sukienka marki Sugarfree łączy w sobie dziewczęcy urok z kobiecą zmysłowością – nie tylko za sprawą koronki, z której została uszyta, ale też subtelnie odkrytych pleców. Z czym ją połączyć? Ze złotem! Wszak czerwień i złoto to duet idealny. Tym oto sposobem powstanie stylizacja, która wspaniale odda ducha Świąt.

Cekinowy połysk

Cekiny nosimy stanowczo za rzadko. Jeśli już decydujemy się na ozdobioną nimi sukienkę to najczęściej przy okazji Sylwestra. I właśnie tu popełniamy duży błąd, bo cekiny można nosić cały rok. Grunt to wiedzieć z czym i jak je zestawiać. Poniższy zestaw jest tego najlepszym przykładem. Granatowa sukienka o rozkloszowanym kroju w połączeniu ze srebrnymi dodatkami stworzy wytworną stylizację w iście świątecznym klimacie.

Wytworne złoto

Czas na złoto i sukienkę wyszywaną woskowanymi cekinami, tworzącymi wyjątkowy wzór. W tym wypadku czerwień ograniczamy do minimum. Czerwone akcenty na paznokciach wystarczą. Zamiast czerwieni sukienkę tę proponujemy zestawić z czernią, bielą oraz oczywiście złotem. Ozdobiona kwiatami opaska robi wrażenie! Oto stylizacja na bogato inspirowana wiosenną kolekcją Dolce&Gabbana.

Która z naszych świątecznych propozycji podoba Wam się najbardziej?